В ночь на 12 октября житель Первомайска устроил дрифт в одном из парков города и повредил его имущество.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Нарушитель ездил по аллеям парка и разрушал недавно установленные скамейки-зонты и урны. Видео инцидента поделились в соцсетях.

Правоохранители сразу начали поиск гражданина, его задержали уже в обед. После того, как он объяснит свой поступок полицейским, ему назначат меру ответственности за хулиганство.

Напомним, в августе неизвестные устроили дрифт на кольце в микрорайоне Намыв в Николаеве.