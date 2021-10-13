Сегодня, 13 октября, Одессу накрыл мощный ливень, который повлек затопление несколько улиц и поломанные стволы.

По данным Укргидрометцентра, такие погодные условия продержатся до конца суток.

Вода успела захватить уже несколько улиц в центре. Очевидцы публикуют фотографии выломанных с корнями деревьев. 8news сообщает, что ветер свалил старую акацию на улице Юрия Олеши, пока не известно о пострадавших.

К опасным местам прибывают коммунальщики, которые убирают остатки веток и обломки стволов.

Как сообщалось, этим летом проливные ливни поставили Одессу под угрозу затопления отдельных районов, чего не случалось с 1941 года.