Военный корабль ВМС ВС Украины в результате ухудшения погоды получил повреждения во время выполнения задач в Черном море. Начата спасательная операция.

Об этом информирует пресс-служба ВМС ВС Украины.

Отмечается, что на борту украинского военного корабля в результате резкого ухудшения погодных условий возникла аварийная ситуация. В результате корабль получил повреждения.

— После оценки обстановки, было принято решение о постановке корабля на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть, — уточнили в пресс-службе.

Начата спасательная операция. В ней задействованы корабли и катера, а также воздушные суда Госпогранслужбы и ГСЧС.

В военном ведомстве отметили, что экипажу удалось стабилизировать аварийную ситуацию. Угрозы жизни для военных моряков и риска потери корабля нет.

— Сейчас продолжается операция по оказанию помощи аварийному кораблю и возвращению его в пункт постоянной дислокации, — уточнили в ВМС.

Напомним, в акватории Черного моря российские военные 20 сентября начали масштабные учения. Привлечены около 20 надводных кораблей РФ, которые используют ракетные и артиллерийские стрельбы.