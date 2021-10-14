В среду, 13 октября, на 85-м году ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов.

Об этом сообщила пресс-служба ЧАЄС в Facebook.

Дирекцию Чернобыльской АЭС во главе с Виктором Брюхановым создали в 1970 году.

Он возглавлял строительство и эксплуатацию станции до аварии в апреле 1986 года. В апреле этого же года он был уволен.

29 июля 1988 года его вместе с бывшим главным инженером станции Николаем Фоминым осудили на 10 лет лишения свободы, однако через пять лет досрочно освободили.

Напомним, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов решило реставрировать несколько туробъектов в Припяти.