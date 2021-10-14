Президент Чехии Милош Земан страдает печеночной энцефалопатией. Его поместили в Центральный военный госпиталь в Праге.

Об этом сообщает Denik N.

Портал проинформировал о поставленном главе государства диагнозе со ссылкой на три информированных источника из окружения президента, государственной администрации и медицинской сферы.

Данная болезнь оказывает негативное влияние на деятельность головного мозга, поэтому, согласно изданию, принципиально ограничивает Милоша Земана в выполнении обязанностей главы государства.

Между тем Пражский град и Центральный военный госпиталь в Праге не сообщают о диагнозе Милоша Земана. Гастроэнтеролог Мирослав Заворал, лечащий врач президента и директор госпиталя, сказал журналистам, что на это не получено согласие пациента.

Напомним, Милош Земан был госпитализирован в Центральный военный госпиталь в Праге еще в сентябре.