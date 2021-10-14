На Николаевщине задержали адвоката, которая за взятку в размере 3 тысяч 600 долларов обещала посодействовать в выделении 36 гектаров в Степовской ОТГ.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

По информации правоохранителей, адвоката задержали при получении денег от местного жителя. Взамен она обещала помочь добиться позитивного решения в вопросе выделения 36 гектаров земли для ведения личного хозяйства на территории громады.

Решается вопрос о сообщении ей о подозрении по части 3 статьи 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что 14 сентября, в Николаеве неизвестные пытались поджечь здание адвокатской конторы «Магистр» Василия Калаянова по улице Адмирала Макарова, 23.