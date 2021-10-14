В столице Ливана проходил митинг с требованием отвести судью по делу о взрыве в порту Бейрута, спустя несколько часов после начала ситуация повернула в сторону обострения. Послышались выстрелы, начались столкновения шиитских группировок.

Al-Jazeera передает о гибели 6 человек

Красный крест подтверждает ранение 30 человек и смерть 6 сторонников «Хезболлы».

В течение нескольких часов в столице гремели вооруженные столкновения, перестрелки с участием снайперов и реактивных гранатометов. Жители близлежащих районов рассказали «Аль-Джазире», что столкновения продолжаются, поскольку добровольцы гражданской обороны работают над эвакуацией семей, оказавшихся в ловушке между перекрестным огнем.

Первые очереди раздались в квартале Тайен. Личности и принадлежность стрелков не были установлены, армия Ливана развернула в этом районе соединения, которые прочесывают улицы в поисках преступников.

Премьер-министр Наджиб Микати призвал к спокойствию и предостерег от попыток втянуть Ливан в насилие. Армия призвала мирных жителей покинуть квартал.

«Хезболла» призвала своих сторонников «не впадать в злобную рознь» и не терять адеватности.

Скачок насилия произошел после того, как судья по делу о взрыве 2020 года в порту Бейрута Тарек Битар пытался допросить бывших министров Али Хасана Халила, Гази Зейтера, Нухада Махнука, Юсефа Финианоса, а также бывшего премьер-министра Хасана Диаба, которые были связаны с «Хезболлой». Судья также попросил вызвать начальника службы безопасности генерал-майора Аббаса Ибрагима и главу госбезопасности генерал-майора Тони Салибу. Однако МВД и Высший совет обороны не дали ему на это разрешения.

После этого глава «Хезболлы» Хасан Насралл выступил в прессе с нападками на судью, обвинив его в «политическом преследовании» чиновников.

Напомним, Ливан объявил национальный день траура в ознаменование первой годовщины мощного взрыва в порту Бейрута, в результате которого погибло более 190 человек, около 6 тысяч человек получили ранения и еще 300 тысяч человек стали перемещенными лицами.

Как сообщалось, прогремевший в августе 2020 года в порту Бейрута взрыв эквивалентен по мощности землетрясению магнитудой 4,5.

Министр здравоохранения Ливана Хасан Хамад заявил, что по меньшей мере 25 человек мертвы и более 2500 ранены в результате мощного взрыва в порту в столице Ливана Бейруте.Данные о жертвах и пострадавших постоянно меняются.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил, что взрыв в Бейруте можно сравнить с атомной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки.



