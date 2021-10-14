Тимур Бекмансуров, который ранее устроил стрельбу в пермском университете в России и убил шестерых человек, признал свою вину. Ему уже избрали меру пресечения.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«СК предъявил обвинение Тимуру Бекмансурову по делу о массовом убийстве в Пермском вузе. Он полностью признал свою вину», — говорится в сообщении.

Отмечается, что его арестовали на два месяца прямо в больнице — судья Дзержинского районного суда для объявления избранной меры пресечения приехал в Пермскую краевую больницу.

Оттуда Тимура Бекмансурова увезли прямо в следственный изолятор.