В четверг, 14 октября, Исполнительный совет ЮНЕСКО с убедительным перевесом голосов принял 13 решение «Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)». На рассмотрение был представлен доклад генерального директора ЮНЕСКО по ситуации на полуострове, который захватила Россия.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что представленная в докладе информация свидетельствует о дальнейшем ухудшении ситуации с правами человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополь.

— Российская оккупационная администрация продолжает пренебрегать международным гуманитарным правом, систематически прибегает к политическим преследованиям, совершает культурные и религиозные притеснения, образовательный процесс превратился в целенаправленное стирание украинской и крымскотатарской национальной идентичности. Незаконное перемещение украинских культурных ценностей из крымских музеев и незаконные археологические раскопки достигли потрясающих масштабов. Объекты национального значения несут невосполнимые потери из-за варварского обращения и разграбления, — говорится в сообщении.

Как подчеркивают в МИД, сегодняшнее решение исполнительного совета ЮНЕСКО «Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)» является «очередным свидетельством международной поддержки Украины в ее усилиях по защите прав человека, культурного и природного наследия на временно оккупированном полуострове».

Напомним, в прошлом году представители Православной церкви Украины обратились в Совет безопасности ООН, призывая защитить украинскую общину в оккупированном Крыму и вернуть Россию в правовое поле.