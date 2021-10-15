На День защитников и защитниц Украины в сети разместили запись насилия в отношении участников АТО/ООС, которых ставят на колени, а потом жестоко избивают.

Как написал на своей странице в Facebook Андрей Антоненко «Riffmaster», произошло это в Луцке.

Видео наполнено обсценной лексикой и кровавыми сценами. Толпа неизвестных мужчин преследовала и заблокировала нескольких ветеранов, начав их бить, приговаривая, что они нацисты, а поэтому заслуживают такого обращения.

— Это вам не восток, — несколько раз произнес один из нападавших, нанося удары ногами.

Киевский городской союз ветеранов АТО уже назначил награду в 100 тысяч гривен за пострадавших побратимов с предложением выплатить эту сумму людям, которые поделятся сведеньями о личностях нападавших.

— Никто не может так поступать относительно людей в униформе и остаться невредим, пока есть мы. Звери, бегите в полицию. Это ваше единственное спасение, — предупредил глава союза Игорь Марио.

Напомним, в прошлом году в Запорожье во время конфликта с рецидивистом пострадал боец батальйона «Азов», приехавший в краткосрочный отпуск из зоны проведения операции Объединенных сил.