Шестиклассник днепровской школы № 94 нанес физические травмы учительнице музыки, которая покусилась на его смартфон.

Об этом пишет портал «Наше Місто».

Согласно версии учительницы, ребенок на уроке ел орехи и громко пользовался гаджетом, а на все предупреждения отвечал матом. Когда она взялась за телефон, школьник отреагировал резко.

— Все руки, грудная клетка, живот покрыты кровоподтеками и гематомами. Если бы я не знала, я бы ни за что не поверила, что такие увечья мог нанести ребенок, — говорит дочка потерпевшей.

После этого случая родители мальчика спешно перевели его в другую школу.

Директриса образовательного учреждения пообещала разобраться с инцидентом, к делу привлечены сотрудники полиции.

Как сообщалось, жительница Николаева пожаловалась, что в школе № 61 ее дочь буллят одноклассники из-за сахарного диабета, а директор не решает проблему.