В Николаеве жителей города возмутил провокационный плакат. Его повесили на мосту перед Черноморским судостроительным заводом — с надписью «Да, мы один народ».
Об этом сообщает сайт Корабелов.инфо.
— Еду я на работу и вижу такое на Судостроительном переулке...Это дорога на наше ключевое предприятие, и такая цитата висит. Это уже не первый раз, я поискал в интернете, уже в других городах писали: и Днепр, и Запорожье. Теперь у нас? — написал Артур.
Отметим, подобные баннеры действительно были замечены в Днепре и в Запорожье.
Напомним, ранее в Николаеве неизвестные разместили в стене Николаевского судостроительного завода инсталляцию — гипсовый бюст Ленина.
Напомним, по результатам опроса большинство украинцев не согласны с заявлением президента России Владимира Путина что россияне и украинцы — один народ.
В Николаеве жителей города возмутил провокационный плакат. Его повесили на мосту перед Черноморским судостроительным заводом — с надписью «Да, мы один народ».
Об этом сообщает сайт Корабелов.инфо.
— Еду я на работу и вижу такое на Судостроительном переулке...Это дорога на наше ключевое предприятие, и такая цитата висит. Это уже не первый раз, я поискал в интернете, уже в других городах писали: и Днепр, и Запорожье. Теперь у нас? — написал Артур.
Отметим, подобные баннеры действительно были замечены в Днепре и в Запорожье.
Напомним, ранее в Николаеве неизвестные разместили в стене Николаевского судостроительного завода инсталляцию — гипсовый бюст Ленина.
Напомним, по результатам опроса большинство украинцев не согласны с заявлением президента России Владимира Путина что россияне и украинцы — один народ.