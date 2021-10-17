В Николаеве жителей города возмутил провокационный плакат. Его повесили на мосту перед Черноморским судостроительным заводом — с надписью «Да, мы один народ».

Об этом сообщает сайт Корабелов.инфо.

— Еду я на работу и вижу такое на Судостроительном переулке...Это дорога на наше ключевое предприятие, и такая цитата висит. Это уже не первый раз, я поискал в интернете, уже в других городах писали: и Днепр, и Запорожье. Теперь у нас? — написал Артур.

Отметим, подобные баннеры действительно были замечены в Днепре и в Запорожье.

Баннер в Днепре / Фото opentv.media Плакат в Запорожье / Фото ria-m.tv

Напомним, ранее в Николаеве неизвестные разместили в стене Николаевского судостроительного завода инсталляцию — гипсовый бюст Ленина.

Напомним, по результатам опроса большинство украинцев не согласны с заявлением президента России Владимира Путина что россияне и украинцы — один народ.