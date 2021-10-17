ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе по соображениям безопасности. Поскольку уже несколько дней под гостиницей, где проживают члены миссии ОБСЕ, проходит «акция протеста» оккупантов.

Об этом сообщает Reuters.

— Из-за опасений за нашу безопасность, из-за правил и соображений безопасности мы приостановили наши операции, — заявил главный наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

При этом он добавил, наблюдатели пока не чувствуют угрозу со стороны «протестующих».

Как сообщалось, за минувшие сутки российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим тишины. Обошлось без потерь среди украинских вооруженных сил.