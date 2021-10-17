По состоянию на 17.00 17 октября российские оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

— В течение суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня, — говорится в сообщении.

В направлении Луганского наемники совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов.

В сторону Талаковки оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку от Крымского враг применил станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Наши защитники открывали ответный огонь, чем заставили противника прекратить огневую активность.

Как сообщалось, за минувшие сутки российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим тишины. Обошлось без потерь среди украинских вооруженных сил.