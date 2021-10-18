В Польше задержали гражданина Украины, перевозившего в грузовике нелегальных мигрантов из Ирака.

Об этом сообщает пограничная служба в Польше.

Инцидент произошел 17 октября в районе населенного пункта Радзивиллов.

— Гражданин Украины на грузовом автомобиле, принадлежащем популярной курьерской компании, перевозил 27 нелегальных мигрантов из Ирака, — говорится в сообщении польских пограничников.

Напомним, ранее в Нидерландах задержали двух украинцев, которые везли на яхте нелегальных мигрантов.

Инцидент произошел около города Оуддорпа, что в нидерландской провинции Зеландия. Судно направлялось в Великобританию. Сообщается, что задержанные мигранты сначала пытались сесть на контейнерные корабли в портах Иджмуйдена, Хук-ван-Холланда, или Роттердама.