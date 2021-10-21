Утром в зоопарке Луцка произошло возгорание в одном из вольеров для приматов, инцидент не пережило семейство черноволосых мангобеев.
О потере животных уведомили в самом заведении.
Огонь полыхал в небольшом жилище для приматов размеров два на три метра. Пожарные оперативно потушили огонь за двадцать минут, однако зверей спасти не успели.
— У нас случился пожар в одном из вольеров. Все соответствующие службы среагировали вовремя и качественно. Однако в результате чрезвычайной ситуации погибло семейство черноволосых мангобеев, — заявили в зоопарке, добавив, что прекращают принимать посетителей на несколько дней.
Причина воспламенения не сообщается, однако сотрудники зоопарка поблагодарили откликнувшихся на беду людей, которые перевели на счет зверинца некоторые суммы.
Ранее сообщалось, в Одессе во время тушения пожара на территории зоопарка пожарные спасли двух животных.
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Дві тисячі – менше за півтори. Надзвичайний стан – то звичайний стан. Життя – суцільний Трускавець!Станислав Мартиросов
Утром в зоопарке Луцка произошло возгорание в одном из вольеров для приматов, инцидент не пережило семейство черноволосых мангобеев.
О потере животных уведомили в самом заведении.
Огонь полыхал в небольшом жилище для приматов размеров два на три метра. Пожарные оперативно потушили огонь за двадцать минут, однако зверей спасти не успели.
— У нас случился пожар в одном из вольеров. Все соответствующие службы среагировали вовремя и качественно. Однако в результате чрезвычайной ситуации погибло семейство черноволосых мангобеев, — заявили в зоопарке, добавив, что прекращают принимать посетителей на несколько дней.
Причина воспламенения не сообщается, однако сотрудники зоопарка поблагодарили откликнувшихся на беду людей, которые перевели на счет зверинца некоторые суммы.
Ранее сообщалось, в Одессе во время тушения пожара на территории зоопарка пожарные спасли двух животных.