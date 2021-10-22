Боевики четыре раза обстреляли позиции ООС на Донбассе. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Вооруженные формирования РФ продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины.

За прошедшие сутки, 21 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В районе Луганского враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

У Пивденного российские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия.

В направлении Крымского оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали ответный огонь, заставив его прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра 22 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Неподалеку от Золотого-4 враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению.

Напомним, сутками ранее специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала за прошедшие сутки 216 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 53 таких нарушения на Луганщине.