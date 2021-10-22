На причале №18 в порту Черноморска судно HAKSA не рассчитало близость к причалу во время швартовки и смяло об него нос.

Об этом передает «Думская».

По одной из версии, причиной инцидента стали буксиры, которые тащили HAKSA

— Руководство опровергает информацию о вине буксиров портофлота в аварии с врезавшимся в причал судном. Экипажи буксиров действовали правильно. Сейчас вообще преждевременно говорить о том, кто виноват в этом ЧП, поскольку идет расследование случившегося — отрицает замглава порта Александр Патрик.

Напомним, вчера в Одессе пришвартовалась плавучая лаборатория «Бельгика».