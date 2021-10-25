В Херсонской области в лесу нашли тело сотрудника местного управления патрульной полиции.
Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Херсонской области.
«24 октября, около 12:30 в территориальное подразделение полиции г. Олешки обратился 59-летний мужчина. Он сообщил, что во время прогулки по лесу обнаружил тело повешенного мужчины. Во время выезда на место происшествия следственно-оперативной группы выяснилось, что умерший — 32-летний сотрудник управления патрульной полиции в Херсонской области», — сказано в сообщении.
Отмечается, что при осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено.
Сейчас открыто уголовное производство, в рамках которого проводятся необходимые экспертизы и другие следственные действия. Также о происшествии сообщено в Государственное бюро расследований.
Напомним, летом в Одессе нашли повешенным полицейского из Измаила, который пропал с 300 тысячами долларов.
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Дві тисячі – менше за півтори. Надзвичайний стан – то звичайний стан. Життя – суцільний Трускавець!Станислав Мартиросов
В Херсонской области в лесу нашли тело сотрудника местного управления патрульной полиции.
Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Херсонской области.
«24 октября, около 12:30 в территориальное подразделение полиции г. Олешки обратился 59-летний мужчина. Он сообщил, что во время прогулки по лесу обнаружил тело повешенного мужчины. Во время выезда на место происшествия следственно-оперативной группы выяснилось, что умерший — 32-летний сотрудник управления патрульной полиции в Херсонской области», — сказано в сообщении.
Отмечается, что при осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено.
Сейчас открыто уголовное производство, в рамках которого проводятся необходимые экспертизы и другие следственные действия. Также о происшествии сообщено в Государственное бюро расследований.
Напомним, летом в Одессе нашли повешенным полицейского из Измаила, который пропал с 300 тысячами долларов.