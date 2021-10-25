В Херсонской области в лесу нашли тело сотрудника местного управления патрульной полиции.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Херсонской области.

«24 октября, около 12:30 в территориальное подразделение полиции г. Олешки обратился 59-летний мужчина. Он сообщил, что во время прогулки по лесу обнаружил тело повешенного мужчины. Во время выезда на место происшествия следственно-оперативной группы выяснилось, что умерший — 32-летний сотрудник управления патрульной полиции в Херсонской области», — сказано в сообщении.

Отмечается, что при осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено.

Сейчас открыто уголовное производство, в рамках которого проводятся необходимые экспертизы и другие следственные действия. Также о происшествии сообщено в Государственное бюро расследований.

Напомним, летом в Одессе нашли повешенным полицейского из Измаила, который пропал с 300 тысячами долларов.