В лаборатории Нанкинского аэрокосмического университета в восточной китайской провинции Цзянсу произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, девять пострадали.

Об этом сообщает South China Morning Post, передает Корреспондент.

ЧП произошло в воскресенье, 24 октября, в 15:54 по местному времени. В университете сообщили, что взрыв случился в колледже материаловедения и технологий. Причину взрыва будут выяснять специалисты.

Нанкинский университет — ведущее научно-исследовательское высшее учебное заведение Китая. В нем расположены три лаборатории государственного уровня, две из них специализируются на вертолетных технологиях.

Напомним, тринадцать человек погибли и трое получили ранения в результате взрыва автобуса в Дамаске.