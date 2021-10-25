С четвертой волной COVID-19 оккупанты в Крыму получили новую проблему — перегруженные морги, которые не справляются с количеством покойников. Для хранения тел спешно закупаются холодильники.
Об этом информирует газета «Коммерсантъ».
Родственники скончавшихся жалуются, что им выдают тела в плохом состоянии.
— Из-за роста смертности увеличивается нагрузка на все отделения: как судебно-медицинской экспертизы, так и патологоанатомические. Сейчас прорабатывается вариант приобретения модульного холодильного оборудования, чтобы разгрузить морги и чтобы хранить тела умерших в более или менее надлежащем состоянии, — заявил так называемый «министр здравоохранения» Крыма Константин Скорупский.
С сегодняшнего дня на территории аннексированного полуострова ввели обязательные QR-коды для регистрации в отелях и санаториях. В кинотеатры, торговые центры и кафе также пускают только по QR-кодам.
Напомним, на оккупированном Крымском полуострове от тяжелого протекания ковида скончалась беременная 26-летняя женщина, ребенку удалось прожить на день дольше матери. Врачи отказывались госпитализировать больную в течении недели под разными предлогами.
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С четвертой волной COVID-19 оккупанты в Крыму получили новую проблему — перегруженные морги, которые не справляются с количеством покойников. Для хранения тел спешно закупаются холодильники.
Об этом информирует газета «Коммерсантъ».
Родственники скончавшихся жалуются, что им выдают тела в плохом состоянии.
— Из-за роста смертности увеличивается нагрузка на все отделения: как судебно-медицинской экспертизы, так и патологоанатомические. Сейчас прорабатывается вариант приобретения модульного холодильного оборудования, чтобы разгрузить морги и чтобы хранить тела умерших в более или менее надлежащем состоянии, — заявил так называемый «министр здравоохранения» Крыма Константин Скорупский.
С сегодняшнего дня на территории аннексированного полуострова ввели обязательные QR-коды для регистрации в отелях и санаториях. В кинотеатры, торговые центры и кафе также пускают только по QR-кодам.
Напомним, на оккупированном Крымском полуострове от тяжелого протекания ковида скончалась беременная 26-летняя женщина, ребенку удалось прожить на день дольше матери. Врачи отказывались госпитализировать больную в течении недели под разными предлогами.