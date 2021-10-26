В воскресенье, 24 октября, возле входа в одно из общежитий в городе Люблин (юго-восток Польши) найден мертвым 22-летний студент из Украины.

Причиной смерти гражданина Украины является падение с высоты, сообщает Lublin112.pl.

Как сообщается, полиция и спасатели, прибывшие на место происшествия, после семи часов утра (по местному времени) зафиксировали смерть мужчины. Тело погибшего лежало на крыше над дверью при входе в общежитие.

Предварительный осмотр тела умершего исключил участие третьих лиц в его смерти. Причиной смерти является падение с высоты.

На сегодняшний день продолжается прокурорское следствие, которое должно установить все обстоятельства трагедии.

Напомним, в населенном пункте Бжозовец недалеко от города Гожув Велькопольский на западе Польши при выполнении работ 10-тонная газовая труба упала на гражданина Украины, в результате чего мужчина от полученных травм умер.