Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе насчитала более 400 нарушений режима прекращения огня в эти выходные на Донбассе. Среди них взрывы и разрывы снарядов.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Больше всего нарушений режима прекращения огня в период с вечера 22 по вечер 24 августа произошли в Донецкой области. Там наблюдатели насчитали сразу 406 нарушения.

В том числе насчитали и 60 взрывов на этой территории, среди которых разрыв боеприпасов.

Большинство нарушений режима прекращения огня в Донецкой области произошли в районе Петровского.

В Луганской области наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 37 нарушений режима прекращения огня, в том числе 12 взрывов неопределенного

происхождения.

Ранее специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала за сутки 216 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 53 таких нарушения на Луганщине.