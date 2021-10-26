Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе насчитала более 400 нарушений режима прекращения огня в эти выходные на Донбассе. Среди них взрывы и разрывы снарядов.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
Больше всего нарушений режима прекращения огня в период с вечера 22 по вечер 24 августа произошли в Донецкой области. Там наблюдатели насчитали сразу 406 нарушения.
В том числе насчитали и 60 взрывов на этой территории, среди которых разрыв боеприпасов.
Большинство нарушений режима прекращения огня в Донецкой области произошли в районе Петровского.
В Луганской области наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 37 нарушений режима прекращения огня, в том числе 12 взрывов неопределенного
происхождения.
Ранее специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала за сутки 216 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 53 таких нарушения на Луганщине.
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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе насчитала более 400 нарушений режима прекращения огня в эти выходные на Донбассе. Среди них взрывы и разрывы снарядов.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
Больше всего нарушений режима прекращения огня в период с вечера 22 по вечер 24 августа произошли в Донецкой области. Там наблюдатели насчитали сразу 406 нарушения.
В том числе насчитали и 60 взрывов на этой территории, среди которых разрыв боеприпасов.
Большинство нарушений режима прекращения огня в Донецкой области произошли в районе Петровского.
В Луганской области наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 37 нарушений режима прекращения огня, в том числе 12 взрывов неопределенного
происхождения.
Ранее специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала за сутки 216 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 53 таких нарушения на Луганщине.