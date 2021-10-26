За сутки, 25 октября, российско-оккупационные войска четыре раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Украинский военный подорвался на неизвестном вражеском взрывном устройстве, другой боец был ранен в результате обстрелов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

У Каменки враг стрелял из минометов калибра 82 мм, вблизи Песков — из стрелкового оружия.

В направлении Золотого-4 наемники стреляли из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Луганской области пролетел беспилотник, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.

С начала текущих суток противник единожды нарушил режим прекращения огня.

«На 7:00, 26 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня, с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. У Гранитного российские наемники вели огонь из артиллерии калибра 122-мм», — говорится в сообщении.

Напомним, 24 октября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.