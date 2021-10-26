Вчера вечером, 25 октября, в Николаевской городской больнице №5, где проходят лечение пациенты с COVID-19, возникла внештатная ситуация из-за сбоя поставок кислорода. В срочном порядке была организована экстренная поставка кислорода в баллонах, а также кислородных концентраторов.

Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Николаевской ОГА Максим Безносенко.

По его словам, в настоящее время нехватки кислорода в больнице нет, а его необходимый уровень будет поддерживаться до решения вопроса с контрактными поставками.

Максим Безносенко добавил, что вчера онкологический диспансер также передал ковидному отделению больницы 2 кислородных концентратора, рассчитанных на 8 пациентов.

Как сообщалось, Украина начала закупать кислород в Польше. Стоимость одной тонны составила порядка 10-15 тысяч гривен.

Ранее стало известно, что в Украине прекратили работу два основных производителя кислорода. Министерство здравоохранения Украины в срочном порядке начала искать альтернативные источники поставок кислорода для больниц.