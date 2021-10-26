В Чехии правоохранители задержали членов так называемой «Луганской бригады», которые шантажировали живущих в этой стране украинцев и требовали у них деньги.

Об этом пишет hromadske.

— Операция касалась долговременной насильственной уголовной деятельности украинской организованной преступной группы, направленной на вымогательство, — говорится в сообщении.

Члены группировки запугивали людей и требовали денег якобы за «защиту», угрожая жизни, здоровью и имуществу.

Банда преимущественно действовала в Брно и Южноморавском крае. Во время операции были задержаны четверо мужчин и трое женщин. Еще одного подозреваемого сейчас разыскивают.

Правоохранители заявляют, что таким образом злоумышленники могли получить по меньшей мере 2,5 миллиона чешских крон (около 113 тысяч долларов по нынешнему курсу). Членам украинской банды в Чехии грозит более 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что полиция и служба государственной безопасности и информации Чехии расследуют утечку секретной информации из администрации президента Чехии Милоша Земана.