В Великобритании за сутки COVID-19 выявили у почти 44 000 человек. Днем ранее коронавирус зарегистрировали у 40 900 британцев.

Об этом сообщает The Guardian.

За прошедшие сутки после заражения COVID-19 в Великобритании умерли 207 человек.

С начала пандемии коронавируса в Британии выявили 8,8 млн случаев заражения COVID-19, скончались 140 000 человек.

Как сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в еженедельном эпидемиологическом бюллетене, Европа продолжает быть единственной частью света, где количество новых случаев коронавируса COVID-19 и смертей от заболевания продолжило расти на прошлой неделе.