В возрасте 82 лет умер основатель и президент Киевского международного института социологии, известный украинский социолог Валерий Хмелько.

Его сердце перестало биться 30 октября после продолжительной тяжелой болезни, сообщил генеральный директор КМИС Владимир Паниотто в Facebook.

— Он был очень болен в последние годы, но это все равно неожиданно. Соберусь и напишу о нем позже, он повлиял на мою жизнь больше, чем кто-либо, — отметил Владимир Паниотто.

На данный момент отсутствует информация о точном времени и месте захоронения Валерия Хмелько.

Валерий Евгеньевич Хмелько — доктор философских наук, профессор, специалист по макросоциологии, социологии личности, электоральной социологии. Он родился 30 июля 1939 года.

Окончил физический (1961) и философский (1971), факультеты и аспирантуру (1974) Киевского государственного университета им. Т.Г.Шевченко. С 1992 по 2009 год – основатель и заведующий кафедрой социологии, затем – декан факультета, затем снова заведующий кафедрой и профессор Национального университета «Киево-Могилянская академия», с 1992 года и по настоящее время соучредитель и президент «Киевского международного института социологии».

В 1993 и 1996 годах был приглашенным профессором Университета Дж.Хопкинса (США). С 1971 – член Социологической ассоциации Украины, в 1990–1992 – ее вице-президент, с 1988 – член Международной социологической ассоциации.

В разные годы являлся членом редколлегии разных советских и украинских социологических журналов, а также членом редколлегии журнала Международной социологической ассоциации The International Journal of Sociology.