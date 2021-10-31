В Запорожье в воскресенье, 31 октября, на 104-м году жизни умер легендарный ветеран Второй мировой войны, участник Сталинградской битвы Иван Залужный.

Об этом сообщил экс-председатель Запорожской ОГА Константин Брыль в Facebook.

— Ушел из жизни Иван Аникеевич Залужный. С его именем в Запорожской области и по всей Украине связаны героические и патриотические воспоминания. Ведь Иван Аникеевич защищал нашу страну от коричневой чумы, а его родной внук отдал жизнь за Украину… В 2021 году ему [Ивану Залужному] исполнилось 103 года. Он прожил достойную жизнь и всегда будет примером для многих. Это большая потеря для всех нас, — написал Константин Брыль.

В посте он приводит главные факты из жизни Залужного: «Легендарный запорожский ветеран пережил Голодомор 1932−1933 годов. После окончания шести классов получил профессию токаря и устроился на работу на завод им. Энгельса (нынешний Кабельный) в Запорожье, где в секретном цеху производил детали снарядов. В 1938 году был призван в 14-й горнострелковый кавказский полк. Проходил службу на Дальнем Востоке. С началом войны в составе 355-го отдельного батальона морской пехоты участвовал в боях за Сталинград. Прошел не только всю войну, но и японскую кампанию. Дослужился до капитана I ранга. После войны продолжил службу в армии».

Летом 2014 года Иван Залужный потерял единственного внука, который ушел защищать Украину, пишет «Радио Свобода».

Доброволец Национальной гвардии Иван Гутник-Залужный погиб под Амвросиевкой Донецкой области, когда спас в бою 50 побратимов.

История семьи Залужных получила широкую огласку в СМИ.

Иван Залужный начал получать многочисленные письма поддержки от украинцев, а также отдельных ветеранов Второй мировой из России.

Ветеран активно поддерживал местных участников АТО, общался с представителями воинской части, где служил его внук.

Вместе со стрелком УПА Степаном Петрашем в 2017 году Иван Залужный стал лицом информационной кампании ко Дню памяти и примирения, созданной Украинским институтом национальной памяти (УИНП).

В июне 2018 года Иван Залужный был награжден орденом За мужество ІІІ степени. Как отмечалось во время церемонии, эта награда была вручена за личное мужество и самоотверженность, проявленные в годы Второй мировой войны, весомый вклад в развитие ветеранского движения и патриотическое воспитание молодежи.

8 мая 2019 года к ветерану Ивану Залужному приезжал Владимир Зеленский.