В Херсонской области во время выборов в ВР в 184 округе полицейские Херсонщины зарегистрировали 8 сообщений о нарушении избирательного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

— С начала волеизъявления жителей избирательного округа №184 полицейские Херсонщины зарегистрировали 8 заявлений о нарушении избирательного законодательства, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на 16:00 в подразделения полиции Каховского и Бериславского районов поступило 8 сообщений о возможных нарушениях во время избирательного процесса.

За последние 4 часа в подразделениях полиции зарегистрировали сообщения о незаконной агитации, фотографировании бюллетеня, выдаче бюллетеня без оригинала паспорта и вбросе в урну одним лицом двух бланков бюллетеней. Пока указанные случаи тщательно проверяются.

Отмечается, что полицейские продолжают работать в усиленном режиме.

Напомним, в полицию поступило 16 сообщений о событиях, связанных с избирательным процессом. Половина из них касалась действий по возможной фальсификации, подлогу, похищению или повреждению избирательной документации.