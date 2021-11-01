В результате тяжелого протекания COVID-19 на 72-ом году жизни умер актер Алексей Колесников, который активно снимался в кино позднего СССР.

Об этом информирует НВ.

Актера не стало позавчера, 30 октября. Его знакомые утверждают, что он медлил с обращением к медикам и у него быстро развилась двусторонняя пневмония, которая и унесла жизнь Колесника.

Пик карьеры актера пришелся на 80-е и 90-е года (играл в «Холодное лето пятьдесят третьего», «Сердца трех», «Айвенго» и т.д). Одной из последних громких ролей стал образ главы племени индейцев в ленте «Тот, что прошел сквозь огонь» Михаила Ильенко, снятой десять лет назад. Кроме кино, Колесник выступал и на подмостках киевских театров.

Ранее сообщалось, из-за коронавирусной болезни умерли Тимур и Елена Литовченко, известные украинские писатели, работавшие в направлении фантастики.