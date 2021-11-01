По состоянию на 1 ноября отделение Николаевской городской больницы №3, предназначенное для лечение больных коронавирусом, заполнено на 99,6%. Сейчас там проходят лечение 155 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 и еще 79 пациентов с подозрением.
Об этом свидетельствуют данные Николаевской облгосадминистрации.
Отметим, что за прошедшие сутки в Николаевской области было выявлено 864 случая коронавирусной болезни. В частности, в Николаеве зафиксировано 473 случая. За прошедшие сутки 74 случая заражения были выявлены среди детей, за неделю — 408 случаев, что на 27,9% больше, чем за прошлую — 294 ребенка.
За сутки болезнь преодолели 183 человека, умерли — 9.
Ситуация с загруженностью больниц первой и второй волны:
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 31 октября, зафиксировали 13 936 новых случаев коронавируса.
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Ситуація зі свободою слова в Миколаєві: депутати проти журналістівКатерина Середа
По состоянию на 1 ноября отделение Николаевской городской больницы №3, предназначенное для лечение больных коронавирусом, заполнено на 99,6%. Сейчас там проходят лечение 155 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 и еще 79 пациентов с подозрением.
Об этом свидетельствуют данные Николаевской облгосадминистрации.
Отметим, что за прошедшие сутки в Николаевской области было выявлено 864 случая коронавирусной болезни. В частности, в Николаеве зафиксировано 473 случая. За прошедшие сутки 74 случая заражения были выявлены среди детей, за неделю — 408 случаев, что на 27,9% больше, чем за прошлую — 294 ребенка.
За сутки болезнь преодолели 183 человека, умерли — 9.
Ситуация с загруженностью больниц первой и второй волны:
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 31 октября, зафиксировали 13 936 новых случаев коронавируса.