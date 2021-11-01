По состоянию на 1 ноября отделение Николаевской городской больницы №3, предназначенное для лечение больных коронавирусом, заполнено на 99,6%. Сейчас там проходят лечение 155 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 и еще 79 пациентов с подозрением.

Об этом свидетельствуют данные Николаевской облгосадминистрации.

Отметим, что за прошедшие сутки в Николаевской области было выявлено 864 случая коронавирусной болезни. В частности, в Николаеве зафиксировано 473 случая. За прошедшие сутки 74 случая заражения были выявлены среди детей, за неделю — 408 случаев, что на 27,9% больше, чем за прошлую — 294 ребенка.

За сутки болезнь преодолели 183 человека, умерли — 9.

Ситуация с загруженностью больниц первой и второй волны:

КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» — 104 больных;

городская больница №3 Николаева — 155 больных и 79 человек с подозрением;

городская больница №5 Николаева — 295 больных и 5 человек с подозрением;

Николаевская областная детская клиническая больница — 40 больных и 19 человек с подозрением;

Первомайская центральная районная больница — 98 больных;

Вознесенская городская многопрофильная больница — 109 больных;

Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр — 168 больных;

Новоодесская многопрофильная больница — 48 больных и 20 человек с подозрением;

Очаковская многопрофильная больница — 1 больной;

Баштанская многопрофильная больница — 10 больных и 9 человек с подозрением;

Доманевская многопрофильная больница — 43 больных и 11 человек с подозрением;

многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР — 30 больных;

Новобугская центральная районная больница — 77 больных и 3 человека с подозрением;

Южноукраинская городская многопрофильная больница — 103 больных и 3 человека с подозрением;

Снигиревская городская больница — 70 больных;

городская детская больница №2 Николаева —16 больных и 19 человек с подозрением;

городская больница №1 Николаева — 193 больных.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 31 октября, зафиксировали 13 936 новых случаев коронавируса.