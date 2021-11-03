В «ковидных» больницах Николаева и области сложилась критическая ситуация, связанная с нехваткой кислорода. В частности, сегодня в некоторых больницах Николаева новых пациентов принимали, при условии, если они обеспечат себя кислородом сами.

Такое заявление в эфире телеканала «НАШ» сделала главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова.

Она также завила, что руководители больниц, где лечатся COVID-пациенты, вынуждены молчать о нехватке кислорода, поскольку говорить о проблеме им якобы запрещает местная власть.

— Ситуация критическая. Ни вчера, ни сегодня, к сожалению, не было поставок кислорода. Со стороны местной власти нет предложений и объяснений о том, когда этот кислород мы сможем получить. Такая ситуация во всех больницах, однако, к сожалению, запрещает нам власть (местная, — прим.) это разглашать. Например, сегодня некоторым пациентам в городских больницах говорили: «Примем, если вы приедете со своим кислородом». Как можно такое говорить пациенту, который поступает с сатурацией 60-70, — заявила Светлана Федорова.

Светлана Федорова рассказала, что в ее «инфекционке» в настоящее время есть кислород в баллонах и заполненный на половину крио-цилиндр с жидким кислородом. Больница вынуждена экономить потребление кислорода.

— В нашей больнице есть кислород в баллонах. К сожалению, это очень тяжкий труд и врачей, и медсестер, и некоторых подсобных работников, которых очень мало. Ночью врачи-реаниматологи должны перетаскивать и подключать эти баллоны. Поскольку крио-цилиндры с жидким кислородом сейчас недозаправлены (один, — прим.). Вчера мы один заправили на половину. Мы экономим на тот случай, когда едет машина заправлять кислородные баллоны, — рассказала Светлана Федорова.

По словам главврача, николаевская «инфекционка» также не получила финансирования за закупку кислорода. Светлана Федорова заявила, что вынуждена обращаться к людям через соцсети, чтобы они перечисляли деньги на покупку кислорода.

— Ни одна властная структура, ни НСЗУ, ни местная власть — не финансируют кислород (покупку, — прим.). Вот я сейчас обращаюсь через Facebook к людям, чтобы они перечисляли (деньги, — прим.) на кислород. Нет никакого финансирования для закупки лекарств, антисептиков, защиты. Это все нам покупают спонсоры нашей больницы. Местная власть выделяет — 0, — заявила Светлана Федорова.

Она также обвинила руководство Николаевской область в том, что оно сегодня «абсолютно не вмешивается в процесс эпидемии».

— Они как мантру повторяют «вакцинация». Это очень хорошо, я за вакцинацию. Но, когда сегодня нет кислорода, когда в других больницах, кроме нашей, нет лекарств — даже самых простых, люди все покупают, когда нет защиты, когда нет элементарных дезсредств. Это все умалчивается и кажется, что все хорошо, — подчеркнула Светлана Федорова.

Напомним, ранее Светлана Федорова заявила, что глава облгосадминистрации Виталий Ким «прячется» и не решает проблемы больниц в разгар эпидемии коронавируса.

В свою очередь, Виталий Ким считает, что обвинения Светланы Федоровой в сторону руководства области связаны с ее политическими амбициями.

Вчера депутат Николаевского облсовета Виктория Москаленко призвала созвать внеочередную сессию для выделения финансовой помощи больницам области в борьбе с COVID-19.