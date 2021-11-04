Сегодня, 4 ноября, на проспекте Центральном в районе «Дормашины» неизвестные в очередной раз разбили стеклянный остановочный комплекс.
Об этом сообщил депутат Николаевского горсовета от партии «Пропозиция» Дмитрий Сичко.
— Можно стараться сделать свой округ и район лучше и красивее. В материальном измерении. Делать скверы, тротуары, проезды, ремонтировать школы, убирать будки. Но как добиться качественных изменений в культурном и духовном измерении?! Думаю, возвращения к временам, когда остановки обшивали профнастилом никто не хочет. Остановка городом будет восстановлена, но надолго ли, — написал Дмитрий Сичко.
Напомним, это уже не единожды, когда вандалы разбивают остановку в районе «Дормашины». Подобный инцидент произошел в январе 2017 года.
Разбивали остановку и кварталом выше — на пересечении улицы Московской и проспекта Центрального.
|
Жду действий от нардепа ПасечногоОлег Мудрак
|
Зе-пустышки: как легко навешать лапши на уши николаевцам на ₴4,7 миллиардаАртем Ильюк
|
Країна мрійСтанислав Мартиросов
|
Ситуація зі свободою слова в Миколаєві: депутати проти журналістівКатерина Середа
Сегодня, 4 ноября, на проспекте Центральном в районе «Дормашины» неизвестные в очередной раз разбили стеклянный остановочный комплекс.
Об этом сообщил депутат Николаевского горсовета от партии «Пропозиция» Дмитрий Сичко.
— Можно стараться сделать свой округ и район лучше и красивее. В материальном измерении. Делать скверы, тротуары, проезды, ремонтировать школы, убирать будки. Но как добиться качественных изменений в культурном и духовном измерении?! Думаю, возвращения к временам, когда остановки обшивали профнастилом никто не хочет. Остановка городом будет восстановлена, но надолго ли, — написал Дмитрий Сичко.
Напомним, это уже не единожды, когда вандалы разбивают остановку в районе «Дормашины». Подобный инцидент произошел в январе 2017 года.
Разбивали остановку и кварталом выше — на пересечении улицы Московской и проспекта Центрального.