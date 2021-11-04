Сегодня, 4 ноября, на проспекте Центральном в районе «Дормашины» неизвестные в очередной раз разбили стеклянный остановочный комплекс.

Об этом сообщил депутат Николаевского горсовета от партии «Пропозиция» Дмитрий Сичко.

— Можно стараться сделать свой округ и район лучше и красивее. В материальном измерении. Делать скверы, тротуары, проезды, ремонтировать школы, убирать будки. Но как добиться качественных изменений в культурном и духовном измерении?! Думаю, возвращения к временам, когда остановки обшивали профнастилом никто не хочет. Остановка городом будет восстановлена, но надолго ли, — написал Дмитрий Сичко.

Напомним, это уже не единожды, когда вандалы разбивают остановку в районе «Дормашины». Подобный инцидент произошел в январе 2017 года.

Разбивали остановку и кварталом выше — на пересечении улицы Московской и проспекта Центрального.