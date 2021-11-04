В Чернигове аферистка заставила девочку выбросить в окно все сбережения родителей.
Об этом пишет Чернигов.City.
Отмечается, что инцидент произошел 3 ноября. Неизвестная женщина позвонила на стационарный телефон в один из домов Чернигова. На звонок ответил 11-летний ребенок.
Представившись сотрудницей матери, мошенница сообщила, что мать девочки накладывали проклятие, и чтобы его снять, нужно все деньги и ценности выбросить из окна.
Добычей аферистки оказались 10 тысяч долларов, почти 300 евро, а также золотые украшения. Мошенницу разыскивают правоохранители.
Напомним, в Черкассах действовала криптовалютная пирамида, которая выманила у доверчивых вкладчиков 9,1 миллионов долларов.
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В Чернигове аферистка заставила девочку выбросить в окно все сбережения родителей.
Об этом пишет Чернигов.City.
Отмечается, что инцидент произошел 3 ноября. Неизвестная женщина позвонила на стационарный телефон в один из домов Чернигова. На звонок ответил 11-летний ребенок.
Представившись сотрудницей матери, мошенница сообщила, что мать девочки накладывали проклятие, и чтобы его снять, нужно все деньги и ценности выбросить из окна.
Добычей аферистки оказались 10 тысяч долларов, почти 300 евро, а также золотые украшения. Мошенницу разыскивают правоохранители.
Напомним, в Черкассах действовала криптовалютная пирамида, которая выманила у доверчивых вкладчиков 9,1 миллионов долларов.