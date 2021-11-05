За прошедшие сутки, 4 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Возле Марьинки враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм. В направлении Попасной противник совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
По нашим позициям в направлении Зайцева вражеские войска вели огонь дважды, применяя гранатометы разных систем, минометы калибра 120 мм, а также артиллерию калибра 152 мм.
В районе населенного пункта Майорские оккупанты совершили два обстрела из гранатометов различных систем и минометов калибра 82 мм.
Недалеко от Новотошкивского русские наемники дважды вели огонь, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
По состоянию на 7 часов утра, 5 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним, 3 ноября российско-оккупационные войска осуществили на Донбассе 6 обстрелов позиций украинских позиций. В результате обстрелов один боец получил ранение.
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За прошедшие сутки, 4 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Возле Марьинки враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм. В направлении Попасной противник совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
По нашим позициям в направлении Зайцева вражеские войска вели огонь дважды, применяя гранатометы разных систем, минометы калибра 120 мм, а также артиллерию калибра 152 мм.
В районе населенного пункта Майорские оккупанты совершили два обстрела из гранатометов различных систем и минометов калибра 82 мм.
Недалеко от Новотошкивского русские наемники дважды вели огонь, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
По состоянию на 7 часов утра, 5 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним, 3 ноября российско-оккупационные войска осуществили на Донбассе 6 обстрелов позиций украинских позиций. В результате обстрелов один боец получил ранение.