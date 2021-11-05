В Николаевской области разоблачили полковника, который собирал военные тайны и имел контакты с военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Николаевской областной прокуратуры и СБУ.
Командир одной из воинских частей в регионе был секретоносителем с самой высокой формой допуска. Он имеет гражданство РФ и несанкционированно накапливал тайные военные документы.
В ходе расследования правоохранители обнаружили, что полковник поддерживает контакты с действующими военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации. Также он общался с жителями временно оккупированной территории АР Крым, причастными к деятельности российских спецслужб.
В ходе обыска по месту жительства обнаружены носители информации, на которых находились военные тайны, а также документы и блокноты с записями секретных сведений.
Проводятся безотлагательные следственные (розыскные) действия, принимаются меры по установлению всех обстоятельств преступления. Решается вопрос об уведомлении о подозрении по ч. 1 ст. 422 УК Украины.
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В Николаевской области разоблачили полковника, который собирал военные тайны и имел контакты с военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Николаевской областной прокуратуры и СБУ.
Командир одной из воинских частей в регионе был секретоносителем с самой высокой формой допуска. Он имеет гражданство РФ и несанкционированно накапливал тайные военные документы.
В ходе расследования правоохранители обнаружили, что полковник поддерживает контакты с действующими военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации. Также он общался с жителями временно оккупированной территории АР Крым, причастными к деятельности российских спецслужб.
В ходе обыска по месту жительства обнаружены носители информации, на которых находились военные тайны, а также документы и блокноты с записями секретных сведений.
Проводятся безотлагательные следственные (розыскные) действия, принимаются меры по установлению всех обстоятельств преступления. Решается вопрос об уведомлении о подозрении по ч. 1 ст. 422 УК Украины.