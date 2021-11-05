В Терпополе оголодала семья из трех человек: умерла пожилая мать и дочка с инвалидностью, еще одна женщина выжила, но находится в крайне тяжелом состоянии и похудела до 30 килограмм.

Об этом передает ZAXID.

Полиция вскрыла квартиру с гнилостным запахом, где нашла два трупа и ослабленную 55-летнию женщину. Последняя сидела в квартире в компании мертвой матери и сестры приблизительно 2-3 недели. Судмедэксперты предварительно утверждают, что причиной смерти стало недоедание.

Правоохранителей вызвали соседи, когда увидели кипы неоплаченных счетов за коммуналку. Свидетели говорят, что выжившая 55-летняя женщина в начале прошлого года жила на ставку медсестры, но с началом пандемии уволилась, чтобы следить за матерью и сестрой с инвалидностью. Что привело семью к такой трагедии неизвестно.

Полицейские пока не могут допросить 55-летнюю Любовь Е, поскольку у нее наблюдаются психологические сдвиги, она постоянно называет имена родных и не понимает где оказалась.

— Состояние ее остается тяжелым, идет борьба за ее жизнь. Она крайне тяжелая, но с незначительным улучшением. Она пришла в сознание, называет свое имя, артериальное давление поднялось на 100 на 60, — рассказал заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии тернопольской больницы скорой помощи Петр Комар.

Напомним, три года назад в Николаеве у матери забрали в больницу трехлетнего ребенка, с которым они неделю жили в автомобиле.