Под Одессой на депутата из Херсонской области совершили население, влиятельному фермеру раздробили суставы коленей на Новониколаевской дороге.

Как передает «Думская», здоровье мужчины находится в тяжелом состоянии, за его жизнь сражаются врачи.

Жертвой нападения стал аграрий и депутат из Мирненской ОТГ, нападающие насильно остановили Toyota Land Cruiser Prado политика, в этот момент за рулем сидела его жена. После этого мужчину тяжело избили, разбив коленные чашечки.

Правоохранительная органы открыли уголовное дело по статье об умышленном тяжком телесном повреждении, ведутся поиски злоумышленников.

Напомним, год назад в районе Соляных неизвестные напали на палатку кандидата в депутаты горсовета Дмитрия Каленика.