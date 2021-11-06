Принятый в Германии беженец из Сирии устроил нападение в поезде, пока его не повалили, он успел задеть ножом троих мужчин, двоих — тяжело.

Об акте насилия пишет Bild.

Мужчина с ножом зашел в поезд, чтобы ранить и убить как можно больше пассажиров, однако успел навредить лишь троим, пока его не обезвредили полицейские, которые также были в поезде и ехали для охраны футбольного матча.

Сам мигрант прежде жаловался на проблемы с психикой и приходил в службу помощи, в Германии он проживает с 2014 года.

Всех оставшихся в поезде эвакуировали, раненных мужчин забрали медики, на месте атаки работают группы полицейских и бригады психологов.

Напомним, сомалийский беженец был арестован в итальянском городе Римини, где он зарезал пять человек.