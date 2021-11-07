В Техасе во время выступления рэпера Трэвиса Скотта на фестивале Astroworld Festival фанаты затоптали восьмерых людей, пытаясь подойти поближе к артисту.

В результате этого полиция Хьюстона открыла уголовное расследование, пишет TheБабель.

Жертвами инцидента стали люди в возрасте от 14 до 27 лет, еще около 300 человек получили травмы.

К расследованию трагедии привлекли отделы по вопросам убийств и наркотиков, также полиция будет просматривать видео с места происшествия, чтобы выяснить причины давки и найти скрывшихся с места происшествия.

Также полиция расследует информацию о том, что на концерте были люди, которые вводили другим неизвестную инъекцию. Так, нескольких посетителей пришлось приводить в сознание от передозировки наркотиками, в частности охранника, у которого, по словам полиции, был след от инъекции.

— Когда его осматривали, он потерял сознание. Его привели в сознание, и медицинский персонал заметил след, похожий на след от укола, который можно получить, если кто-нибудь попытается сделать инъекцию, – отметили правоохранители.

После концерта Трэвис Скотт поблагодарил полицию и экстренные службы и сказал, что «сотрудничает с жителями Хьюстона, чтобы поддержать семьи погибших».

Позже он опубликовал видеообращение, в котором призвал всех имеющих информацию об инциденте обращаться в органы власти.

— Я совершенно опустошен из-за того, что произошло минувшей ночью. Мои молитвы обращены к семьям и всем пострадавшим от случившегося на фестивале Astroworld. Люблю всех, – написал артист.

Напомним, ночью 8 июля в полицию поступило сообщение о том, что возле одного из магазинов на проспекте Мира в Николаеве происходит драка и слышны выстрелы.