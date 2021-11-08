Вчера, 7 ноября, в пределах села Рыбаковка на Николаевщине в море перекинулась резиновая лодка, на которой был человек.

Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение об этом поступило на спецлинию «101» в 16:45. Плавсредство опрокинулось в воде на расстоянии около 1 километра от берега из-за порывистого ветра. Мужчина 1948 года рождения оказался в воде.

О событии рассказали знакомые пострадавшего, которые вместе с ним приехали на отдых, находились в других лодках и видели, что случилось.

На вызов выехал дежурный караул 8 государственной пожарно-спасательной части 2 государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в

Николаевской области. Оказалось, что лодку, за которую все это время держался пострадавший, волнами прибило к берегу. Мужчина был вымотан и не мог самостоятельно выбраться из воды. Спасательную операцию усложняло то, что к берегу шел крутой спуск.

Сотрудники ГСЧС спустились вниз, достали пострадавшего из воды, положили на носилки и доставили наверх, где до прибытия «скорой» оказали первую помощь. Врачи госпитализировали пострадавшего с предварительным диагнозом переохлаждение.

Напомним, летом в акватории Черного моря спасли мужчину, лодка которого перевернулась на расстоянии 700 метров от берега.