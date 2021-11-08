Войска территориальной обороны Польши переведены в повышенную готовность из-за ухудшения ситуации на польско-белорусской границе.

Об этом написал в Twitter министр национальной обороны РП Мариуш Блащак.

— На границе выполняют задания уже более 12 тыс. солдат. Мы подняли уровень готовности территориалов. Совместно со службами МВД мы готовы к обороне польской границы, — написал Мариуш Блащак.

Представитель войск территориальной обороны Польши Марек Петшак сообщил в Twitter, что с 10:30 (по местному времени) в понедельник 100% личного состава 1, 2 и 4-й бригады войск теробороны Польши, которые дислоцируются вблизи границы с Беларусью, переводятся в повышенную готовность с возможностью к действиям в течение 6 часов.

— Военнослужащие, проверьте снаряжение, средства связи, сообщите работодателям и близким, — говорится в сообщении войск теробороны.

Как известно, в направлении белорусско-польской границы под контролем белорусских служб идет большая группа мигрантов в количестве до тысячи человек, которые, вероятно, попытаются силой пересечь границу Польши.

По последней информации, мигранты уже прибыли на границу и скопились перед заграждением из колючей проволоки возле пункта пропуска Брузги-Кузница. С другой стороны границы находятся польские полицейские и военнослужащие. Белорусские спецслужбы блокируют доступ мигрантов к пункту пропуска, где они могли бы попытаться попросить убежища в Польше.

В связи с этим в Варшаве в понедельник собирается кризисный штаб под председательством главы правительства Матеуша Моравецкого.

Ранее сообщалось, что Польша на отрезке границы с Беларусью к середине следующего года построит забор высотой 5,5 метров и протяженностью 127 км.