Игроки команд «Кентербери» и «Веллингтон» в Новой Зеландии изрядно перепугались, когда на игровом поле появились воинственные насекомые.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Атака пчел произошла на второй день четырехдневного матча. На фотографиях инцидента видно, как игроки и арбитры сидят и лежат на земле, а над полем носятся пчелы.

Отмечается, что это далеко не первый случай, когда пчелы сорвали матч по крикету. Ранее подобные происшествия были зафиксированы в Великобритании и Южной Африке.

В июне 2019 года рой пчел прервал матч чемпионата мира по крикету между Шри-Ланкой и Южной Африкой в Дареме (Англия). Похожий инцидент также имел место двумя годами ранее в Йоханнесбурге (ЮАР). В июле в американском штате Аризоне в результате нападения пчелиного роя один человек погиб, а пятеро людей были сильно искусаны.

Напомним, несколько лет назад у берегов Новой Зеландии произошел курьезный случай, во время которого каякер получил от тюленя осьминогом по лицу.