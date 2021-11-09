В Свентокшинском воеводстве Польши микроавтобус Mercedes с украинскими номерами врезался в дерево, погибли мужчина и женщина. Еще двух мужчин забрали в больницу.

Об этом информирует Echo Dnia.

Автомобиль настолько деформировался при ударе, что доставать мертвых и живых пришлось, задействовав гидравлику спасателей.

МИД Украины подтвердил факт гибели граждан Украины и заявил о работе консулов над этим вопросом.

— Украинские консулы взаимодействуют с польской полицией для выяснения обстоятельств ДТП, контролируют процесс лечения пострадавших и поддерживают связь с их родственниками, готовят репатриацию тел погибших, — отметил спикер ведомства Олег Николенко.

Ранее сообщалось, в Польше наградили украинца Андрея Сыроватского, который спасал из пылающих авто людей во время массовой аварии.