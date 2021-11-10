Поздно вечером, 9 ноября, на пляже «Дельфин» в Одессе на территории ночного клуба TrueMan возник пожар.

Об этом сообщает Думская.

В пресс-службе ГСЧС области сообщили, что информация о возгорании поступила в 22:47. На месте сейчас работают пожарные.

По предварительной информации, площадь возгорания составляет примерно 200 квадратных метров.

Информации о пострадавших и о причинах возгорания пока нет.

В ГСЧС отметили, что на данный момент огонь охватил площадь около 400 кв.м. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, что 19 октября в Николаеве произошел пожар в заброшенном здании, где ранее располагался ЖКП «Південь».