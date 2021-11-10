На Донбассе 9 ноября вооруженные формирования Российской Федерации дважды открыли огонь по позициям украинских военнослужащих. В результате обстрелов никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Стреляли боевики в районе населенных пунктов Опытное — из стрелкового оружия, и Новоалександровка — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Утром 10 ноября огневой активности оккупантов не зафиксировано.