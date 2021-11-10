На Донбассе 9 ноября вооруженные формирования Российской Федерации дважды открыли огонь по позициям украинских военнослужащих. В результате обстрелов никто не пострадал.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Стреляли боевики в районе населенных пунктов Опытное — из стрелкового оружия, и Новоалександровка — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Утром 10 ноября огневой активности оккупантов не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что за восемь лет войны на Донбассе боевики обустроили больше 160 мест пыток.
На Донбассе 9 ноября вооруженные формирования Российской Федерации дважды открыли огонь по позициям украинских военнослужащих. В результате обстрелов никто не пострадал.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Стреляли боевики в районе населенных пунктов Опытное — из стрелкового оружия, и Новоалександровка — из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Утром 10 ноября огневой активности оккупантов не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что за восемь лет войны на Донбассе боевики обустроили больше 160 мест пыток.