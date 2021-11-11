Вооруженный мужчина совершил нападение на бригаду «Харьковоблэнерго». Один из работников получил ранение.

Инцидент произошел в селе Рокитное утром 10 ноября, сообщает пресс-служба «Харьковоблэнерго».

Работники предприятия прибыли на улицу Загребля для выполнения своих служебных обязанностей: отключение электроустановок потребителя из-за самопроизвольного подключения. Когда энергетики выходили из машины, потребитель начал стрелять в их сторону из оружия, похожего на пневматическое. Пуля попала одному из работников в руку, когда тот пытался прикрыть лицо.

На место преступления была вызвана полиция. Сотрудники облэнерго написали заявление о внесении сведений об инциденте в Единый реестр досудебных расследований и привлечении нападающего к уголовной ответственности.

— АО «Харьковоблэнерго» обращается к харьковчанам и жителям области с просьбой не препятствовать действиям энергетиков, направленным на обеспечение надежного и качественного электроснабжения, – говорится в сообщении.

Напомним, что жителя Николаева подозревают в повреждении автомобиля Mersedes C 200, которое он нанес, стреляя в машину во время движения.