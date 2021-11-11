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В клинической больнице скорой медицинской помощи Львова в один день умерли относительно молодые люди: 23-летняя девушка с беременностью и 29-летний мужчина.

О ранних смертях написала заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии Наталья Матолинец.

Вскрытие показало, что у обоих дыхательная система находилась в критическом состоянии.

— Сначала беременной женщины с так и нерожденным ребенком в утробе… черные нежизнеспособные легкие. Далее — парня с мертвыми легкими. Еще месяц назад он был абсолютно здоров и вместе с родителями, друзьями и девушкой планировал жизнь, которой уже больше никогда не будет. Мы сражались почти месяц. Безуспешно, — указала заведующая отдельнением.

Медик добавила, что она и многие ее коллеги впервые сталкиваются с таким за многие годы практики.

Напомним, в Тернопольской области от осложнений коронавирусной болезни умер трехмесячный младенец.