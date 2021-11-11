В одесском парке Шевченко на стадионе Черноморец случился пожар, пламя затронуло скейт-парк.
Об этом передает ресурс Динамомания.
Огонь загасили до приезда спасателей при помощи огнетушителя. Пожарные добавили, что причиной возгорания стало замыкание проводки кулера с водой.
Уже сегодня, 11 ноября, Черноморец будет принимать товарищеский матч между футбольными сборными Украины и Болгарии. На состязании ожидают около 10 тысяч болельщиков при вместительность стадиона в 34 тысячи.
Попасть на игру разрешат при предъявлении ПЦР-теста или COVID-сертификата.
Напомним, в Николаеве появится еще один стадион, его разместят в Корабельном районе города.
В одесском парке Шевченко на стадионе Черноморец случился пожар, пламя затронуло скейт-парк.
Об этом передает ресурс Динамомания.
Огонь загасили до приезда спасателей при помощи огнетушителя. Пожарные добавили, что причиной возгорания стало замыкание проводки кулера с водой.
Уже сегодня, 11 ноября, Черноморец будет принимать товарищеский матч между футбольными сборными Украины и Болгарии. На состязании ожидают около 10 тысяч болельщиков при вместительность стадиона в 34 тысячи.
Попасть на игру разрешат при предъявлении ПЦР-теста или COVID-сертификата.
Напомним, в Николаеве появится еще один стадион, его разместят в Корабельном районе города.